Decisão de Solange gera polémica! Lisa confronta: «Prefiro ser mil vezes marioneta do Luís do que dela»

No «Dois às 10», Solange assume o papel de diretora de elenco e divide os colegas em três categorias: «Heróis», «Vilões» e «Marionetas». A decisão de Solange gera reações mistas na casa, com alguns concorrentes a concordarem com a sua avaliação e outros a discordarem. A divisão proposta por Solange promete agitar a dinâmica da casa nos próximos dias. Saiba mais em TVI Player