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Declarações inéditas de Maria Botelho Moniz sobre quem vai entrar no Big Brother All Stars: «Estão lá os três»

No «V+ Fama», vemos as declarações inéditas de Maria Botelho Moniz sobre quem vai entrar no Big Brother All Stars, a estrear no próximo domingo, dia 6 de setembro.

  • Redação V+ TVI
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