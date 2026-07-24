VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

No Big Brother Verão, Afonso diz a Sara que a colega seria mais amiga de Joaquim se tivesse ido para “o lado deles”. Sara diz que se posicionou lá porque percebe que as brincadeiras do colega são sem maldade. Íris questiona por que é que durante o jantar continuaram a mandar bocas sobre este tema e Sara justifica que têm essas brincadeiras desde o início do programa. Mariana participa na conversa e afirma que foi levantada uma questão sensível no direto e os colegas voltaram a fazer piadas logo após. Por fim, após troca de acusações mútuas a conversa termina com Sara a dizer que o assunto está encerrado e que percebe tanto o lado de Mariana como o lado do Joaquim.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo ao minuto aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

19:49
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

19:37
02:00

Joaquim está apaixonado? O concorrente assume querer um beijo desta concorrente

19:34
05:05

Tatiana "perde a cabeça" com Ana Luísa, e nas costas todos comentam: «Excedeu-se»

19:29
03:25

Joaquim na mira de Mariana Sá «Não tem confiança (...) não gosto»

19:23
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Já lá vão 32 quilos»: Comentador do Big Brother passa por transformação física impressionante

Hoje às 11:52

Depois da separação polémica e da nova companheira de Daniel, Liliana "responde" e deixa a internet ao rubro

Há 3h e 19min

Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

Há 2h e 14min

Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras

Hoje às 16:07

O pior aconteceu! Marcia Soares no Hospital: «Meteram um cateter (...) Fiquei assim, neste estado»

Ontem às 17:40
Ver Mais

Notícias

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

Há 4 min

Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

Há 2h e 14min

Depois da separação polémica e da nova companheira de Daniel, Liliana "responde" e deixa a internet ao rubro

Há 3h e 19min

Um paraíso em Portugal: Esta ex-concorrente está num dos refúgios mais bonitos do país e rouba as atenções com a sua sensualidade

Hoje às 16:37

Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras

Hoje às 16:07
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

Há 4 min

Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas

Há 2h e 14min

Um paraíso em Portugal: Esta ex-concorrente está num dos refúgios mais bonitos do país e rouba as atenções com a sua sensualidade

Hoje às 16:37

Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras

Hoje às 16:07

Tem apenas dois anos e já fala espanhol! O filho de Maria Botelho Moniz está a deixar os fãs boquiabertos

Hoje às 15:30
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

Há 4 min
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

Há 1h e 31min
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

Há 1h e 33min
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

Há 1h e 39min
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

Há 1h e 45min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Moura Caetano e Luíza Abreu assinalam primeiro mês da filha com vídeo emocionante

Hoje às 13:39

Maria Botelho Moniz interrompe concorrente e reage sem rodeios: "Não estão contentes, a porta está aberta"

Hoje às 11:02

Bernardo Sousa surpreende Bruna Gomes com tatuagem de amor

Ontem às 18:14

"Big Brother Verão": saiba quem é o mais odiado e o mais adorado!

Ontem às 16:51

Ex-concorrente do primeiro «Big Brother», Telmo Ferreira faz apelo nas redes sociais

Ontem às 16:12
Ver Mais Outros Sites