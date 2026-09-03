Demorou mas conseguiram: Sara e Ventura fazem as pazes e admitem gostar um do outro

No Big Brother Verão, com os concorrentes reunidos no jardim, o Big Brother desafia os concorrentes a recordar alguns dos momentos que viveram na Casa. Ana Luísa é a primeira a abrir o álbum e lê “o abraço que mais me confortou” e recorda o abraço de despedida do seu filho. Depois, segue-se Nuno que partilha que Vanessa foi a pessoa que mais o magoou por ter falado mal dele nas costas e recorda situações. Vanessa pede desculpa e os dois dão um tímido abraço. Segue-se João que tem de mencionar um arrependimento na Casa e o concorrente responde "Sara" pois ficou com uma irritação infantil por a colega o quer expulsar da Casa na Gala de Estreia.

Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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