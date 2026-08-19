Depois da "birra" de Raquel, Nuno e Sara dormem na mesma cama e o acordar é inédito

No Big Brother Verão, de manhã, os concorrentes despertam com uma ida à Tarefa Semanal. Já equipada, Vanessa reclama da dureza da Tarefa e Nuno diz que é a prova que o está a irritar mais e Ana Luísa concorda. João afirma que como são poucos está a custar mais e depois dá-lhe nervos ver a Tatiana livre. Momentos depois, Sara e Boris criticam a postura da Raquel na noite anterior, ao recusar-se a dormir com Vanessa pois para Boris não existe motivo nenhum suficiente forte para ter essa. Sara diz que se fosse com ela ia passar-se completamente.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?