Depois de ameaçar desistir, Boris esclarece polémica do avião com Joana

No Big Brother Verão, Boris esclarece toda a polémica do avião com Joana, depois de ameaçar desistir do programa.

Saiba tudo o que aconteceu:

Um novo avião voltou a sobrevoar a casa e lançou a confusão entre os concorrentes. A faixa, dirigida a Boris e Joana, tinha uma mensagem enigmática que ninguém conseguiu interpretar na totalidade, dando origem a várias teorias dentro da casa.

Na faixa podia ler-se: "Boris+Jojaadn. Deixaste-nos cair. Enfim". A forma como a mensagem estava escrita levantou ainda mais dúvidas e nem os destinatários conseguiram perceber ao certo o seu significado. Também a identidade de quem enviou o avião permaneceu um mistério.

O impacto foi imediato, sobretudo em Boris. O concorrente mostrou-se bastante preocupado com a possibilidade de a mensagem estar relacionada com a imagem que está a passar para o exterior e confessou recear a reação da mulher ao que tem acontecido dentro da casa. Visivelmente abalado, Boris chegou mesmo a admitir a hipótese de desistir do programa por recear estar a prejudicar a sua vida pessoal.

Também Joana não escondeu a emoção. A concorrente ficou visivelmente afetada com a passagem do avião e admitiu sentir-se confusa, sem conseguir perceber a quem se dirigia verdadeiramente a crítica.

Veja aqui: Lágrimas, choque e dúvidas - Todas as reações ao avião para Boris e Joana

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo, ao minuto, aqui.