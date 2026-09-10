No Big Brother All Stars, Francisco Monteiro e Catarina Miranda voltaram a trocar galhardetes. O ambiente acabou por ficar tenso. Érica Silva acabou por intervir e a discussão escalou. Logo a seguir, sentam-se lado a lado a jantar.
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Depois de forte discussão, o inesperado acontece entre Catarina Miranda e Érica
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