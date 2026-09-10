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Depois de polémica, Helena Isabel explica comentário que fez sobre corpo de David Diamond

No Big Brother All Stars, Helena Isabel explica o motivo que a levou a comentar o corpo do colega. Veja tudo aqui.

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