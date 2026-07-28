Depois do Especial, Boris e Joana voltam a aproximar-se e geram reações na casa

Depois do Especial, Boris pergunta a Joana quem considera ser o seu novo aliado dentro da casa e a concorrente responde prontamente: Vanessa. Boris brinca, questionando se se trata de ciúmes, mas Joana explica que apenas compreende que, nesta fase do jogo, tenha necessidade de proteger outras pessoas.

Os dois acabam por se abraçar e Boris diz que irão dormir juntos nessa noite. Joana recorda imediatamente as imagens exibidas durante o Especial e reforça que ambos devem confiar nas relações que têm fora da casa.

Em paralelo, Tatiana pede desculpa a Vanessa pela situação do alegado boato, gesto que é aceite pela colega. Mais tarde, Nuno e Afonso comentam com Boris que consideraram desnecessária a palmadinha que deu a Joana.