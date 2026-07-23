VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Depois do Especial, Boris tenta esclarecer mal-entendidos com João Ventura e Ana Luísa

Depois do Especial do Big Brother Verão, Tatiana conversou com Boris sobre as mudanças nas relações dentro da casa. A concorrente explicou que é natural que as alianças evoluam ao longo do jogo e admitiu que, neste momento, sente Vanessa mais próxima e que a colega lhe faz mais falta. Ainda assim, garantiu que pretende manter a palavra que deu.

Mais tarde, Boris procurou João Ventura para esclarecer o que sentiu após o Especial. O concorrente confessou estar em baixo, por considerar que o seu jogo acabou por ser exposto. Explicou ainda que o alegado afastamento entre ambos aconteceu devido às mudanças de casa e fez questão de reforçar que gosta muito de João e que não quer perder a amizade do colega.

No Confessionário, João mostrou-se emocionado ao falar da relação que criou com Boris, revelando que a amizade do concorrente tem um significado muito especial na sua vida. "Nunca tive um 'bro', um amigo heterossexual", confessou.

Entretanto, Boris também decidiu conversar com Ana Luísa. O concorrente pediu-lhe desculpa caso a tivesse desiludido e assegurou que nunca a nomeou durante o jogo. Ana Luísa respondeu que nunca chegou a ponderar nomear Boris e reconheceu as qualidades do colega. No entanto, admitiu que, depois de ver as imagens exibidas no Especial, percebeu que precisava de "acordar para a vida". Já Boris terminou a conversa confessando sentir-se completamente perdido e sem saber em quem pode confiar dentro da casa.

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

04:23

Mágoa sem fim! Joana recorda o passado: «Meti-me com quem não devia»

17:17
06:16

Duro e de ir às lágrimas: A história de vida de Ana Luísa deixa qualquer um emocionado

17:09
02:34

Nuno recebe ovação dos colegas: «Pior que perder os nossos pais não existe»

16:54
04:36

Tatiana em lágrimas faz confissão: «Abri o meu coração com ela»

16:52
02:41

«Uma parte da minha vida muito má»: Sara abre o coração com os colegas e testemunho choca

16:34
04:36

Iris dá a sua opinião sobre rumo do jogo e deixa tudo em pratos limpos

16:24
Mais Vídeos

Mais Vistos

Após separação de Liliana Filipa, Daniel Gregório reencontra o amor! Saiba quem é a nova namorada do ex-concorrente

Hoje às 11:04
04:54

Completamente destruída, Sara desabafa: «Eu era incapaz de humilhar alguém (...) foi isto a minha vida toda»

Hoje às 01:36

Comoveu o País com a perda da filha. Semanas depois volta a arrepiar: «Nunca mais serei a mesma pessoa»

Ontem às 18:19

Jéssica Vieira é obrigada a tomar decisão de peso. E envolve Marcia Soares e o namorado

Ontem às 12:52

Ninguém diria que é ela! As imagens de Íris antes do Big Brother Verão que deixaram os internautas boquiabertos

Ontem às 16:22
Ver Mais

Notícias

O pior aconteceu! Marcia Soares no Hospital: «Meteram um cateter (...) Fiquei assim, neste estado»

Há 10 min

É apresentadora da TVI, mas agora surpreende ao revelar novo projeto... fora da televisão

Há 1h e 23min

Ruth Marlene envolvida em polémica. Filha de 13 anos comove Internet: «É muito fácil julgar por uma fotografia»

Há 1h e 31min

Indireta? Nova partilha de Ariana com Diogo deixou a internet ao rubro. E todos os caminhos vão dar a Eva

Há 1h e 48min

Após separação de Liliana Filipa, Daniel Gregório reencontra o amor! Saiba quem é a nova namorada do ex-concorrente

Hoje às 11:04
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

O pior aconteceu! Marcia Soares no Hospital: «Meteram um cateter (...) Fiquei assim, neste estado»

Há 10 min

É apresentadora da TVI, mas agora surpreende ao revelar novo projeto... fora da televisão

Há 1h e 23min

Ruth Marlene envolvida em polémica. Filha de 13 anos comove Internet: «É muito fácil julgar por uma fotografia»

Há 1h e 31min

Indireta? Nova partilha de Ariana com Diogo deixou a internet ao rubro. E todos os caminhos vão dar a Eva

Há 1h e 48min

Aparência de Ruth Marlene é tema. As imagens de que todos falam

Há 1h e 58min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Indireta? Nova partilha de Ariana com Diogo deixou a internet ao rubro. E todos os caminhos vão dar a Eva

Há 1h e 48min
03:59

Joaquim objetificou Mariana Sá? Tatiana é direta: «Eu levava a mal»

Há 3h e 17min
02:20

Raquel e Nuno têm conversa inusitada. E a reação dos colegas é hilariante

Há 3h e 48min
02:17

Joana passa-se com a situação de Sara e Afonso critica a postura da colega

Há 3h e 52min
09:33

Troca de acusações. Sara e Miguel envolvem-se numa discussão acesa: «Não tens limites»

Hoje às 13:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother Verão": saiba quem é o mais odiado e o mais adorado!

Há 58 min

Ex-concorrente do primeiro «Big Brother», Telmo Ferreira faz apelo nas redes sociais

Há 1h e 38min

Cândido Pereira fala sobre transformação corporal: "Já lá vão 32 quilos"

Hoje às 13:00

A família aumentou! Inês Morais recebe nova bebé: "Olá, Pilar!"

Ontem às 16:08

Criticado, Cândido Pereira reage: "Não se pode levar a sério"

Ontem às 15:04
Ver Mais Outros Sites