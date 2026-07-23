Depois do Especial, Boris tenta esclarecer mal-entendidos com João Ventura e Ana Luísa

Depois do Especial do Big Brother Verão, Tatiana conversou com Boris sobre as mudanças nas relações dentro da casa. A concorrente explicou que é natural que as alianças evoluam ao longo do jogo e admitiu que, neste momento, sente Vanessa mais próxima e que a colega lhe faz mais falta. Ainda assim, garantiu que pretende manter a palavra que deu.

Mais tarde, Boris procurou João Ventura para esclarecer o que sentiu após o Especial. O concorrente confessou estar em baixo, por considerar que o seu jogo acabou por ser exposto. Explicou ainda que o alegado afastamento entre ambos aconteceu devido às mudanças de casa e fez questão de reforçar que gosta muito de João e que não quer perder a amizade do colega.

No Confessionário, João mostrou-se emocionado ao falar da relação que criou com Boris, revelando que a amizade do concorrente tem um significado muito especial na sua vida. "Nunca tive um 'bro', um amigo heterossexual", confessou.

Entretanto, Boris também decidiu conversar com Ana Luísa. O concorrente pediu-lhe desculpa caso a tivesse desiludido e assegurou que nunca a nomeou durante o jogo. Ana Luísa respondeu que nunca chegou a ponderar nomear Boris e reconheceu as qualidades do colega. No entanto, admitiu que, depois de ver as imagens exibidas no Especial, percebeu que precisava de "acordar para a vida". Já Boris terminou a conversa confessando sentir-se completamente perdido e sem saber em quem pode confiar dentro da casa.