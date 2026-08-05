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Descida do prémio instala o caos na casa. Veja as reações

No Big Brother Verão, a manhã na casa ficou marcada por uma conversa sobre a descida do prémio final, um tema que rapidamente dividiu opiniões entre os concorrentes.

O debate acabou por aquecer os ânimos. A atitude de Ventura foi mal vista pela maioria dos concorrentes. João insiste que sentiu que não tinha de parar, uma vez que assumiu que o toque do recolher fosse por estarem a conversar no quarto. Segundo ele, “não cometeu o maior crime do mundo” e sente que a maioria das pessoas já infringiu regras e está a criticá-lo como se ele tivesse sido o único.

Os restantes colegas continuam em desacordo e Nuno chega até a dizer que esta atitude é imatura por parte de Ventura. Sara partilha da mesma opinião e continua visivelmente irritada. Além disso, a concorrente frisa que, enquanto Líder, Miguel devia ter tomado uma atitude. A discórdia sobre os incumprimentos parece não ter fim.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10 

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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