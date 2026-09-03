«Descobri um novo eu»: Ventura fica em lágrimas ao revelar a sua evolução no programa

No Big Brother Verão, Ana Luísa escolheu as palavras "sobrevivência urbana" pois assume que nunca pensou que numa casa com todo o conforto fosse encontrar uma verdadeira prova de sobrevivência. Acrescenta que sobreviveu à Casa da Avó, ao fator idade, às pessoas que estiveram no programa e às questões com as quais não se identificava. Depois, João escreve a palavra "renascimento" e explica que na Casa conseguiu ser ele próprio sem rodeios. Ana Luísa afirma que tem notado que João tem gostado cada vez mais dos "outfits" e que até nisso a palavra escolhida se aplica.
Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18