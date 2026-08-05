«Desequilibrada»: Ana Luísa fica em choque com opinião de Tatiana a seu respeito

No Big Brother Verão, Tatiana concorda que Vanessa devia ter entregue o planeta terra a Boris e não a Ana Luísa, e usa como exemplo a expulsão de João Gomes como um momento que deixou Ana Luísa sem "equilíbrio". Ana Luísa fica em choque.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16