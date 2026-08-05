Desilusão! Mariana Sá não deixa nada por dizer a Ventura

No Big Brother Verão, as imagens exibidas durante o Especial de ontem continuam a gerar muitas reações.
Esta manhã, Miguel e Mariana Sá decidiram confrontar Ana Luísa e João Ventura sobre o que foi mostrado, reacendendo um tema que já tinha provocado desconforto. Convicto de que Ana Luísa não tem sido transparente, Miguel acusou a concorrente de ter "duas caras".
Ao remexer no tema, Ventura e Mariana Sá voltam a entrar em discórdia.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16