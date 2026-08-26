«Desnecessário»: Ana Luísa usa as palavras de Sara contra ela e confronto aquece

No Big Brother Verão, no seguimento da atividade, Ana Luísa concorda com a frase que «nesta casa, há pessoas que não mostraram quem realmente são» e dá Sara como exemplo que acabou de dizer que escolhe as palavras que usa com os seus. A concorrente afirma que ela a acusa de ser cuidadosa a falar, no entanto, ela acabou de confirmar que faz o mesmo. Sara acha que Ana ter puxado este tema, foi desnecessário e não tem comparação. Veja a discussão que gerou.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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