Desta ninguém esperava: Saiba quem são as duas novas concorrentes do Big Brother All Stars

Ana Sousa deu-se a conhecer ao público na Casa dos Segredos 10, onde chegou à grande final. Assumidamente emocional, apresentou-se como uma mulher transparente, justa e genuína, mas também mostrou uma personalidade mais explosiva quando a paciência chegava ao limite.
Gerontóloga de profissão, Ana Sousa entrou no programa com o segredo “À noite trabalho em lingerie”, partilhando com os colegas e com o público uma história de vida que acabou por despertar fortes emoções.
Agora, regressa à televisão para enfrentar um novo desafio no Big Brother All Stars. Mais experiente e com vontade de voltar a dar tudo dentro da casa, Ana Sousa entra determinada a jogar todas as cartas e, quem sabe, terminar a aventura como vencedora.
Joana Sobral ficou conhecida no Big Brother 2023, onde entrou com apenas 21 anos e rapidamente se destacou pela personalidade vincada, frontalidade e pela dificuldade em ficar calada perante aquilo com que não concordava.
A concorrente chegou à grande final e terminou a edição em quarto lugar, num percurso inevitavelmente marcado pela relação que construiu com Francisco Monteiro, que viria a sagrar-se vencedor dessa edição.
Em 2025, Joana Sobral voltou à casa mais famosa do País, desta vez para participar no Secret Story – Desafio Final, acumulando mais uma experiência no universo dos reality shows.
Agora, no Big Brother All Stars, regressa mais experiente e preparada para enfrentar um novo desafio. Depois de já ter chegado à final, Joana Sobral entra com uma ambição clara: desta vez, quer conquistar o título de vencedora.