VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Desta ninguém esperava! Veja a entrada triunfal de Maria Botelho Moniz na estreia do Big Brother All Stars

Na gala de estreia do Big Brother All Stars, Maria Botelho Moniz entra em estúdio de forma inesperada e inesquecível.

O Big Brother All Stars reúne antigos concorrentes de diferentes edições dos reality shows da TVI, dando-lhes uma nova oportunidade de regressar à casa mais vigiada do País. Com personalidades marcantes, histórias já conhecidas do público e experiências distintas, não há espaço para plantas e apenas são aceites os melhores dos melhores. Os concorrentes voltam a enfrentar o desafio de viverem juntos, sob vigilância permanente, enquanto disputam o prémio final.

Nesta edição, antigos protagonistas do universo Big Brother e de outros formatos de reality show reencontram-se numa experiência que promete novas alianças, estratégias, conflitos e momentos de emoção. Mais experientes e conhecedores das dinâmicas deste tipo de programas, os concorrentes entram em jogo com diferentes objetivos, mas com uma ambição em comum: chegar o mais longe possível e conquistar a vitória.

O Big Brother All Stars é apresentado por Maria Botelho Moniz e marca o regresso de vários rostos que já fizeram parte da história dos reality shows da TVI.

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

06:54

Surpresa! Há uma vencedora que se junta a Pedro Fonseca no Big Brother All Stars

22:22
04:21

É considerado o grande pica-miolos do Big Brother, está de volta e fez Maria Botelho Moniz abandonar o estúdio em direto!

22:14
04:21

Maria Botelho Moniz abandona estúdio em direto por causa de um concorrente: «Não estou para isto»

22:14
11:01

Teresa Silva entra no Big Brother All Stars e recebe um presente inusitado

22:08
04:55

Começa a rivalidade! Francisco Monteiro recebe privilégio e esta foi a reação de Miguel Vicente

21:55
08:55

Pára tudo! Francisco Monteiro e Miguel Vicente entram no Big Brother All Stars e são postos frente a frente

21:51
Mais Vídeos

Mais Vistos

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Hoje às 11:45

Esta cara conhecida recusou o convite para ser concorrente do Big Brother All Stars. Eis o motivo

Ontem às 16:29

Ex-concorrente do Big Brother tem confronto na rua e filma tudo: «Ameaçou passar-me o carro por cima»

Hoje às 12:12

Na véspera da estreia do Big Brother All Stars, Maria Botelho Moniz toma decisão drástica e inesperada: «Foi bom até deixar de ser»

Hoje às 10:53

Casados de fresco! Este foi o pormenor que saltou à vista no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro. E "foge" ao tradicional

Ontem às 18:27
Ver Mais

Notícias

Afinal, que idade tem Teresa Silva? A resposta vai surpreender

Há 11 min

De Francisco Monteiro a Miguel Vicente: a lista completa de concorrentes do BB All Stars

Há 25 min

Surpresa! Mãe de conhecido ex-concorrente “troca” cadeira de comentadora por aventura no Big Brother All Stars

Há 30 min

De visual renovado e com entrada triunfal: Maria Botelho Moniz brilha na estreia do BB All Stars

Há 43 min

Entre paixões e "guerras" conquistou o “caneco”: Agora, Francisco Monteiro regressa para fazer história no Big Brother All Stars

Há 43 min
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira «despede-se dos 48» em biquíni: «A mais gata»

Há 2h e 47min

Ex-concorrente do Big Brother tem confronto na rua e filma tudo: «Ameaçou passar-me o carro por cima»

Hoje às 12:12

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Hoje às 11:45

Iury Mellany já disse "sim" a Daniel Monteiro. E o vestido escolhido é digno de um conto de fadas

Ontem às 19:11

Cara conhecida dos realities faz revelação: «A vida coloca-nos à prova quando menos esperamos»

Ontem às 18:51
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Entre paixões e "guerras" conquistou o “caneco”: Agora, Francisco Monteiro regressa para fazer história no Big Brother All Stars

Há 43 min

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

Ontem às 00:56

Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

Ontem às 00:44

Medalha de bronze do Big Brother Verão já está entregue. Descubra a quem

Ontem às 00:12

Já é conhecido o top 3. Descubra quem é o quarto classificado do Big Brother Verão

4 set, 23:22
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Momento histórico no "Big Brother": Pedro Fonseca foi expulso, recusou sair... e mergulhou na piscina!

Há 2 min

Insólito! Gafe na estreia do "Big Brother" leva Maria Botelho Moniz a sair do estúdio

Há 7 min

"Big Brother": ainda se lembra do insólito segredo de Helena Isabel em "Secret Story"?

Há 29 min

Antes de regressar ao "Big Brother", Francisco Monteiro foi com a namorada a lugar especial: veja a imagem!

Há 37 min

"Big Brother All Stars" vai ser bombástico: conheça todos os concorrentes do reality show da TVI!

Há 44 min
Ver Mais Outros Sites