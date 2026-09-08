Diana Lopes revela o que se passou entre Francisco Monteiro e Diogo Marcelino. E envolve Mafalda Diamond

No Big Brother All Stars, Diogo Marcelino e Francisco Monteiro estão em clima de colisão. Zaza acusa o concorrente de ter um perfil de bully e de fazer perguntas sobre a sua vida amorosa. Durante o Extra, Diana Lopes revela tudo o que se passou. E envolve Mafalda Diamond. Veja o momento.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04

DIOGO CUNHA – 761 20 20 05

JOANA SOBRAL - 761 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13