Diego enfrenta grande desafio no Big Brother Verão e reação diverte os colegas

Um simples momento de exercício físico acabou por proporcionar boa disposição no Big Brother Verão. Incentivado por Raquel, Diego aceitou o desafio.

Apesar de revelar algumas dificuldades ao longo da atividade, Diego não baixou os braços e contou com o apoio constante de Raquel, que o motivou a completar cada exercício.

Fiel ao seu sentido de humor, o concorrente acabou por brincar com a situação e com as suas próprias limitações, proporcionando um momento divertido que arrancou sorrisos dentro da casa.