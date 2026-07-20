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Diego recorre ao tarot e faz previsões sobre Nuno e Raquel

No programa Em Família, Diego fez uma visita a Idevor Mendonça e Mónica Jardim. O ex-concorrente do Big Brother Verão tirou as cartas de tarot para fazer previsões sobre os dois casais da casa: Mariana Sá e Miguel; Nuno e Raquel.

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