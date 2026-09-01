Digno de hotel: Finalistas são surpreendidos pelo Big Brother e a surpresa é deliciosa

No Big Brother Verão, o anfitrião surpreende os Finalistas com um pequeno almoço delicioso e digno de hotel. Os concorrentes ficam super entusiasmados e, ao chegar junto à mesa, apercebem-se de que as surpresas não ficam por aqui. Na mesa, há mais uma surpresa: um álbum de retratos de vários momentos ao longo da estadia na casa mais vigíada do país. O Big Brother lança o desafio aos Finalistas de recordarem todos esses momentos.
No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18