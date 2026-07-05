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Digno de meme! Desesperada com os concorrentes, Maria Botelho Moniz 'atira-se' para o chão e deixa o estúdio a rir

Na gala do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz protagoniza um momento hilariante. A apresentadora atira-se para o chão depois de os concorrentes não terem percebido algo óbvio. Veja o vídeo.

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