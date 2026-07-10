No Big Brother verão, a Voz dá uma explicação aos concorrentes sobre o dinheiro do prémio final que foi perdido no Leilão. E os concorrentes ficam sem palavras.
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Dinheiro perdido já não volta? Concorrentes ficam sem palavras com explicação do Big
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