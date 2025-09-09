Diogo Bordin revela como conheceu António Leal e Silva: «Ele disse...»

No «Dois às 10», Diogo Bordin fala sobre a amizade com António Leal e Silva e esclarece todas as especulações que circularam nas redes sociais sobre uma possível relação entre os dois. O ex-concorrente do Big Brother 2025 revela como se conheceram, recorda o gesto de António que lhe mostrou apoio e deixa claro que, apesar dos rumores, são apenas amigos.