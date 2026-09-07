Diogo Cunha provoca e deixa Francisco Monteiro a ferver nos bastidores da gala

Durante um momento em off da Gala do Big Brother All Stars, Diogo Cunha dirigiu-se a Francisco Monteiro para pedir desculpa por ter afirmado que o colega era «o cunhado da dona», numa referência a Cristina Ferreira.

Teresa acabou por intervir e saiu em defesa de Francisco Monteiro, perante o comentário de Diogo Cunha. O concorrente, por sua vez, acabou por assumir que sente inveja de Francisco Monteiro.

A situação provocou ainda a reação de Helena Isabel, que se riu bastante e confessou estar a sentir «vergonha alheia» perante o momento.

Francisco Monteiro, conhecido como Zaza, decidiu não alimentar a situação e pediu às colegas para não darem corda a Diogo Cunha.