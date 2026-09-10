Na Zona da Piscina, Diogo Cunha conversa com Francisco Monteiro e tenta criar uma aliança com o colega, mas não é correspondido. O concorrente tenta ainda combinar nomeações, mas Francisco recusa-se a fazê-lo. No Confessionário, Monteiro garante que Diogo «jamais» será seu aliado e revela estar a ponderar uma estratégia para perceber se pode ou não confiar no colega: espalhar informação falsa e observar a sua reação.
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Sobre este vídeo
Diogo Cunha tenta criar aliança com Francisco Monteiro e combinar nomeações. Veja qual foi a resposta
Na Zona da Piscina, Diogo Cunha conversa com Francisco Monteiro e tenta criar uma aliança com o colega, mas não é correspondido. O concorrente tenta ainda combinar nomeações, mas Francisco recusa-se a fazê-lo. No Confessionário, Monteiro garante que Diogo «jamais» será seu aliado e revela estar a ponderar uma estratégia para perceber se pode ou não confiar no colega: espalhar informação falsa e observar a sua reação.
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