Diogo Marcelino aconselha Vera Cláudia a falar mais: «És conhecida pelos discursos»

No Big Brother All Stars, durante a manhã, os concorrentes enfrentam uma nova dinâmica vestidos de fada. Diogo Marcelino considera que Vera Cláudia tem estado "apagada" e aconselha a colega a falar mais, especialmente pelo facto de ser conhecida pelos seus famosos discursos.
A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
As votações já estão abertas e estes são os números para VOTAR PARA SALVAR:
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13