Diogo Marcelino envolveu-se com Mafalda Diamond e Beatriz Prates ao mesmo tempo?

No «Dois às 10», António Leal e Silva, Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim juntam-se na habitual rubrica «Conversas de Café» para comentar as últimas notícias do mundo dos famosos. Com boa disposição, espírito crítico e algumas revelações surpreendentes, o painel analisa os temas mais quentes da atualidade cor-de-rosa, sem papas na língua.