Diogo Marcelino está de volta e confronta-se com David Diamond

Nascido e criado em Sesimbra, Diogo Marcelino é um dos nomes que fazem parte da história dos reality shows em Portugal. Deu-se a conhecer na Casa dos Segredos 4, onde protagonizou um mediático romance com Sofia Sousa, chegou à grande final e conquistou o terceiro lugar.

Depois dessa experiência, Diogo Marcelino regressou ao formato no Secret Story – Desafio Final 4 e em Secret Story – O Reencontro, mantendo-se ligado ao universo dos reality shows. Após vários anos afastado da televisão, voltou a aceitar o desafio em 2024, desta vez no Dilema.

Agora, está de regresso à casa mais vigiada do País para uma nova oportunidade no Big Brother All Stars. Mais maduro e com o coração já ocupado, Diogo Marcelino entra nesta aventura determinado a fazer diferente. Depois de já ter chegado à final, desta vez tem um objetivo bem definido: conquistar a vitória.