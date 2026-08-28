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Sobre este vídeo

Discussão ao rubro. Cansada, Tatiana "perde a cabeça": «Eu sou só uma, arranjem um clone»

No Big Brother Verão, Tatiana e Sara envolvem-se numa discussão acesa a propósito de "colocar a Tatiana de lado". No final, Tatiana acaba por "ameaçar" Sara. Os colegas metem-se na conversa e acusam Tatiana de vitimização. Veja tudo.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

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