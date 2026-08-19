Discussão ao rubro! João Ventura e Afonso "arrasam" Sara e a concorrente não os deixa sem resposta

No Big Brother Verão, Nuno faz o ranking da incoerência e posiciona Raquel no primeiro lugar pois muda de postura muito rapidamente. Em segundo lugar, Nuno coloca João que afirmou que foi previsível esta atitude. Nuno justifica que João pica as pessoas, mas depois vai pedir-lhes desculpa. Sara tenta falar e João chama-a de eco e os dois entram em bate-boca. Afonso e Ana Luísa alertam Sara que está a falar muito alto, mas a colega afirma que ninguém tem direito em interferir com o seu volume.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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