Discussão com Tatiana leva Vanessa ao limite: «Tu não devias ter entrado»

No Big Brother Verão, depois de uma nova dinâmica no exterior da casa que deixou um clima mais tenso entre os concorrentes, começa uma discussão com Tatiana que leva Vanessa ao limite: «Tu não devias ter entrado».

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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