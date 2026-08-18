Discussão com Tatiana leva Vanessa ao limite: «Tu não devias ter entrado»

No Big Brother Verão, depois de uma nova dinâmica no exterior da casa que deixou um clima mais tenso entre os concorrentes, começa uma discussão com Tatiana que leva Vanessa ao limite: «Tu não devias ter entrado».
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?