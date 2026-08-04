Discussão escaldante. Boris "perde a cabeça" com Tatiana: «Ingrata»

No Big Brother Verão, Boris e Tatiana envolvem-se numa discussão acesa. Eram aliados desde o início do programa mas os pontos de vista de um e de outro divergem cada vez mais. Desta vez a discussão escalou e Sara esteve no centro da polémica.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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