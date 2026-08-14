Durante discussão com Raquel, Ana Luísa atira: «Parece que és um Ser à parte»

No Big Brother Verão, já depois do lanche, Raquel acusa Ana Luísa de não ser frontal, garantindo que tem tido bastante paciência para não reagir a essa postura, ao contrário do que a colega pensa. A conversa aquece, com Ana Luísa a acusar Raquel de não conseguir aceitar críticas ou adjetivos que lhe sejam atribuídos, enquanto Raquel insiste na falta de frontalidade da colega, acusando-a ainda de falar pelas costas.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17