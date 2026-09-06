É considerado o grande pica-miolos do Big Brother, está de volta e fez Maria Botelho Moniz abandonar o estúdio em direto!

Na gala de estreia do Big Brother All Stars, Maria Botelho Moniz abandona o estúdio em direto, por causa da conversa com um dos novos concorrentes: Pedro Fonseca.

Pedro Fonseca deu-se a conhecer ao público em 2020, quando entrou, já a meio da competição, no Big Brother – A Revolução. Ilusionista e assistente de bordo, chegou à casa três semanas depois do início do programa e rapidamente conquistou o seu espaço, tornando-se numa das figuras mais carismáticas, irreverentes e imprevisíveis da edição.

A personalidade e a energia que levou para dentro da casa fizeram de Pedro Fonseca um dos concorrentes em destaque, num percurso que terminou com um terceiro lugar, conquistado com 26% dos votos.

Agora, seis anos depois, Pedro Fonseca está de regresso à televisão para enfrentar um novo desafio no BB All Stars. Com a mesma irreverência e energia que o caracterizaram em 2020, o ilusionista prepara-se para voltar a surpreender os portugueses. Desta vez, a grande questão é: será que consegue tirar a vitória da cartola?