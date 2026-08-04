«É difícil compreender o teu raciocínio»: Miguel revela que é uma "caixinha de surpresas"

No Big Brother Verão, João é desafiado pelo Big Brother a distribuir crachás. Ventura afirma que, para si, é difícil compreendeu o seu raciocínio. Miguel concorda e admite ser uma caixinha de surpresas. Confrontado por Ana, Miguel admite que não vai revelar as suas estratégias. Mariana Sá acaba também por ser um dos temas centrais. João continua a entregar os crachás e atribui o a Mariana “Drama Alert” porque é uma concorrente fácil de escalar e Mariana assume ser “o 8 ou 80”. Tatiana decide intervir e as duas entram num bate-boca.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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