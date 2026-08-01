"É um confronto parolo": Ventura e Raquel apontam o dedo a Sara e Joana

No Big Brother Verão, Ventura e Raquel analisam juntos as mais recentes tensões e não pouparam nas críticas a Sara e Joana.
Durante a conversa, os dois concorrentes concordaram que estão "a lidar com miúdos", enquanto Ventura considera que Sara está constantemente a tentar fazer com que Raquel "saia do salto". Além disso, Ventura mostrou-se particularmente crítico em relação a Joana, afirmando que a concorrente é "mais uma" que procura provocar os colegas.
O concorrente foi ainda mais longe e garantiu que prefere lidar com pessoas como Tatiana, com quem já teve conflitos, mas que, na sua opinião, sabe conversar. Sobre a postura de Joana e Sara, Ventura foi direto: "É um confronto parolo."
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA – 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18