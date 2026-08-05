«É uma atitude muito machista acharem isso da minha parte»: Raquel não esconde indignação

No Big Brother Verão, depois de confrontada com as imagens, Raquel mostra-se tranquila em relação ao que ouviu e dá o seu parecer sobre a relação com Nuno.
Questionada pela apresentadora, Raquel explica que a opinião dos outros em relação a ela e ao Nuno não é fundamentada e apenas eles e só eles sabem o que é que se realmente passou. Segundo a concorrente, a relação entre eles não perdurou, porque tanto um como o outro descobriram com o tempo que não se identificavam um com o outro.
Ainda assim, Raquel mostra-se surpreendida com a reação do Boris.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16