«Egoístas». Casa fica a saber que Mariana Salgueiro gastou o dinheiro todo e entra em choque

No Big Brother Verão 2026, chega o momento da grande revelação. A casa fica a saber que Mariana Salgueiro apostou o dinheiro todo e que neste momento o prémio final está a zero. Contudo, não foi a única a apostar a totalidade só para garantir uma imunidade. Alguns concorrentes ficaram em choque com estas decisões.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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