VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Egoístas». Casa fica a saber que Mariana Salgueiro gastou o dinheiro todo e entra em choque

No Big Brother Verão 2026, chega o momento da grande revelação. A casa fica a saber que Mariana Salgueiro apostou o dinheiro todo e que neste momento o prémio final está a zero. Contudo, não foi a única a apostar a totalidade só para garantir uma imunidade. Alguns concorrentes ficaram em choque com estas decisões. 

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:28

Maria Botelho Moniz dá recado aos concorrentes e esta foi a reação: «Quem fecha a boca, a câmara não está lá»

22:24
05:48

Sara é clara com Maria Botelho Moniz: «Quem me acha falsa não é meu amigo»

22:16
05:56

«Vou ser expulsa porque bati em alguém». Vários concorrentes em fúria contra Sara

22:14
05:12

De rivais a aliados? Revelação de Mariana Salgueiro sobre João Ventura surpreende

22:03
04:15

Mariana Sá admite a Sara gostar mais de estar na Casa da Avó: «Vais lá para fora e esquecem-se de nós»

20:52
06:27

Implacável, Mariana Sá é muito direta com Sara: «Tu estás cheia de peito»

20:45
Mais Vídeos

Mais Vistos

O insólito aconteceu! João Ricardo reage a rumores da sua morte: «Confirmo»

Hoje às 14:47

Após ter sofrido acidente, Marco Costa depara-se com tragédia: «Hoje posso estar aqui a conversar...»

Hoje às 15:56

Problema de saúde grave obriga ex-concorrente a cirurgia de urgência: «Não ignorem os sinais»

Hoje às 10:58

Este biquíni de Cristina Ferreira está a fazer furor. E nós sabemos onde pode comprá-lo

Hoje às 12:20

Apaixonou-se no Big Brother, casou e teve dois filhos. Hoje chora morte: «Parte um bocadinho de mim»

Ontem às 14:35
Ver Mais

Notícias

Indireta para Francisco Monteiro? Bárbara Parada lança "farpa" certeira

Hoje às 16:55

Perdeu 20kgs em seis meses! Ex-concorrente passa por transformação física impressionante

Hoje às 16:29

Após ter sofrido acidente, Marco Costa depara-se com tragédia: «Hoje posso estar aqui a conversar...»

Hoje às 15:56

Eva Pais partilha registo íntimo ao lado do namorado. E há um pormenor que chama atenção

Hoje às 14:59

O insólito aconteceu! João Ricardo reage a rumores da sua morte: «Confirmo»

Hoje às 14:47
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

Ontem às 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

Ontem às 18:46
00:59

«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

5 jul, 22:50
02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10

Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco

28 jun, 23:04
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Indireta para Francisco Monteiro? Bárbara Parada lança "farpa" certeira

Hoje às 16:55

Perdeu 20kgs em seis meses! Ex-concorrente passa por transformação física impressionante

Hoje às 16:29

Após ter sofrido acidente, Marco Costa depara-se com tragédia: «Hoje posso estar aqui a conversar...»

Hoje às 15:56

Eva Pais partilha registo íntimo ao lado do namorado. E há um pormenor que chama atenção

Hoje às 14:59

O insólito aconteceu! João Ricardo reage a rumores da sua morte: «Confirmo»

Hoje às 14:47
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

04:15

Mariana Sá admite a Sara gostar mais de estar na Casa da Avó: «Vais lá para fora e esquecem-se de nós»

Há 2h e 46min
06:27

Implacável, Mariana Sá é muito direta com Sara: «Tu estás cheia de peito»

Há 2h e 53min
03:48

Raquel, Íris e Vanessa dão tolerância zero a Sara e Mariana Salgueiro: «Eu tenho pessoas poderosas lá fora...»

Hoje às 18:47
03:30

Em lágrimas, João Ventura abre o coração com Tatiana e o motivo está relacionado com a mudança de casa

Hoje às 18:43
07:22

Licitou tudo! Esta concorrente usa o valor total do prémio para obter uma imunidade

Hoje às 18:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Choque no "Big Brother Verão": prémio final vai a zeros... e concorrentes têm reação inesperada!

Há 51 min

Filho de Maria Botelho Moniz protagoniza momento caricato: "A fazer de conta que era o pai"

Hoje às 18:44

Após morte na família, Jéssica Antunes assume: "Fecha-se um capítulo muito importante"

Hoje às 15:46

Entre polémicas com Afonso Leitão, Catarina Miranda está grávida?

Hoje às 15:27

Marcia Soares faz misteriosa revelação: "Muita coisa vai mudar na minha vida"

Hoje às 14:32
Ver Mais Outros Sites