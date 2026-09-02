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Eis a atitude de Sara que levou os concorrentes a ter a sanção mais severa

No Big Brother Verão, a regra de nunca revelar missões secretas é incontestável. Sara decidiu revelar missões aos colegas e, por isso, foram todos sancionados. O Big retirou 3000€ ao prémio final e perderam ainda qualquer chance de poder recuperar o valor do prémio.

No especial de ontem ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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