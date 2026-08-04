«Ela acha que sou fraco»: Afonso não esquece decisão de Sara e volta ao ataque

No Big Brother, assim que termina o Especial, Afonso continua irritado com Sara e assume que o comentário que fez não foi o melhor.
Ana Luísa pede ao colega para não dar canal à colega. Em contra partida, Sara isola-se no Jardim, e é apoiada por Nuno. Sara assume: “o Afonso está parvo” e acrescenta “se eu deixa-se a Tatiana era burra”. No Quarto, Afonso continua a afirma que a colega o meteu em nomeações, porque o acha fraco. De volta ao Jardim, Sara confidencia a Boris que ele é uma das suas prioridades e por isso, não o iria colocar nas nomeações.
Por fim, na Cozinha, João diz a Afonso que ele não ganha nada em estar tão nervoso. No confessionário, João assume que Afonso está a ser infantil.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16