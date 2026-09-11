«Ela desfila, é bonita, é cheirosa, mas não vai passar disso…»: Vera não poupa nas palavras e revela quem nunca devia ter entrado

No Big Brother All Stars, Sónia continua a simular que está a fazer os seus stories do Instagram. Agora o assunto ficou mais sério e Sónia questiona aos seguidores a opinião sobre o trio Catarina Miranda, Francisco Monteiro e Miguel Vicente, mas também quem é que achavam que não devia ter entrado. As respostas são surpreendentes. Vejam o momento.
David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.
A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13