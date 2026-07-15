«Ela devia abrandar um bocadinho»: Vanessa critica postura de Raquel

No Big Brother Verão, Vanessa aborda Raquel com sinceridade sobre a forma como esta se relaciona com Nuno, incentivando-a a valorizar-se mais. Na sua perspetiva, o comportamento de Raquel na relação não é novo é o eco de padrões que já a marcaram antes.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16