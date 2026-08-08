«Ela é que está a prejudicar a liderança do Miguel»: Afonso não deixa nada por dizer

No Big Brother Verão, Mariana junta-se a Afonso e Vanessa no alpendre e rapidamente desabafam sobre a semana de liderança de Miguel.
Mariana mostra-se frustrada por estarem a prejudicar, de certa forma, a liderança do namorado. A concorrente chega até a mencionar que se chegar a ser Líder, vai ter outro tipo de postura. Afonso concorda que as coisas não estão a correr bem e diz que apesar dele ter lidado com as situações à maneira dele, vai acabar por sobrar para ele.
Vanessa realça as tarefas da cozinha, que é onde está a haver mais problemas e frisa que a responsável pela má gestão dessa divisão é Sara. Mariana tenta descredibilizar, mas o Afonso pede-lhe que não «passe paninhos quentes», uma vez que é «ela que está a prejudicar a liderança do Miguel».
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16