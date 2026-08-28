«Ela escolheu mesmo o pior caminho»: Ventura e Ana Luísa rasgam Tatiana

No Big Brother Verão, Ventura desabafa com Ana Luísa sobre o jogo de Tatiana e não mede as palavras. Ana Luísa acha que a concorrente escolheu mesmo o pior caminho e não houve necessidade disso. Para ele, há limites que nem o prémio final permite ultrapassar.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18