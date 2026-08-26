«Ela está apresentada»: Ana Luísa e Ventura não deixam nada por dizer sobre Tatiana

No Big Brother Verão, ainda antes do Despertar, Ana e João comentam as imagens que viram ontem no Especial e Ana afirma que Tatiana diz uma coisa num dia e outra completamente diferente no outro. Ventura afirma que sentiu que Tatiana esteve a subestimar Ana e fazer dela uma coitadinha. Ana diz que Tatiana parece uma diva sem princípios e considera que vai ser expulsa no Domingo. Ventura diz que o jogo dela está esgotado. Depois, Ana diz que Tatiana está a deitar-se na cama que fez.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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