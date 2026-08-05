«Ela não está habituada a ser negada»: Boris arrasa Raquel

No Big Brother Verão, a relação entre Nuno e Raquel voltou a ser um assunto.

Numa conversa com os colegas, Boris mostrou-se convicto de que Nuno nunca alimentou falsas expectativas e foi sempre transparente em relação aos sentimentos que tinha. Na opinião do concorrente, Raquel foi a única que insistiu em interpretar a situação de outra forma, acabando por criar expectativas que não correspondiam à realidade.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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