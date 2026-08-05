«Ela não está habituada a ser negada»: Boris arrasa Raquel

No Big Brother Verão, a relação entre Nuno e Raquel voltou a ser um assunto.
Numa conversa com os colegas, Boris mostrou-se convicto de que Nuno nunca alimentou falsas expectativas e foi sempre transparente em relação aos sentimentos que tinha. Na opinião do concorrente, Raquel foi a única que insistiu em interpretar a situação de outra forma, acabando por criar expectativas que não correspondiam à realidade.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16