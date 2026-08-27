«Ele está a sentir o que eu já senti várias vezes…»: Vanessa põe tudo em pratos limpos com Nuno

No Big Brother Verão, Nuno revela que noutra fase escolhia Vanessa para ir à Final consigo, mas hoje não o consegue fazer. O concorrente confessa que está desiludido, após Vanessa o ter confrontado e ter afirmado que agora talvez ele possa estar a sentir o que ela já sentiu, uma vez que sentiu que ele a tratava de uma forma no decorrer do dia e de outra forma nas dinâmicas.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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