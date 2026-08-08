«Ele voltou ao jogo com o manual do pré escolar»: Ventura volta à carga contra Nuno

No Big Brother Verão, Ventura, Vanessa e Ana Luísa falam sobre o jogo de Nuno.
Ana Luísa acha que Nuno está mais ativo e a querer aparecer, no entanto, Ventura acha que ele voltou ao jogo, mas foi «com o manual do pré escolar».
Ventura admite que não consegue compreender a indignação dos colegas ao que ouviram nas imagens, com o qual Ana Luísa concorda, uma vez que, no seu ponto de vista, não ouviram nada que nunca tivesse sido partilhado, por isso, não entende a surpresa. Por outro lado, Vanessa acha que já podia ter "pegado" com Nuno a nível de jogo, apesar de nunca ter optado por esse caminho.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16