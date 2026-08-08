«Ele voltou ao jogo com o manual do pré escolar»: Ventura volta à carga contra Nuno

No Big Brother Verão, Ventura, Vanessa e Ana Luísa falam sobre o jogo de Nuno.

Ana Luísa acha que Nuno está mais ativo e a querer aparecer, no entanto, Ventura acha que ele voltou ao jogo, mas foi «com o manual do pré escolar».

Ventura admite que não consegue compreender a indignação dos colegas ao que ouviram nas imagens, com o qual Ana Luísa concorda, uma vez que, no seu ponto de vista, não ouviram nada que nunca tivesse sido partilhado, por isso, não entende a surpresa. Por outro lado, Vanessa acha que já podia ter "pegado" com Nuno a nível de jogo, apesar de nunca ter optado por esse caminho.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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