Elisabete Moutinho e Pedro Pinto apresentam o filho bebé

No «Dois às 10», Elisabete Moutinho e Pedro Pinto partilham a sua história de amor, desde os tempos da «Casa dos Segredos» até à construção da sua família. O casal, que se uniu em 2017, irradia felicidade ao falar dos filhos, Valentina e Benjamin. A conversa revela como a vida mudou com a chegada dos filhos, mas sempre «para melhor». A alegria da maternidade e da paternidade é evidente nas palavras de Elisabete e Pedro. A cumplicidade entre eles é notória, com Pedro a destacar a importância de ser um pai presente e de dar descanso à mãe. Elisabete recorda com carinho o momento em que descobriu a gravidez de Benjamin, apesar de o primeiro teste ter dado errado. A felicidade foi imensa, selando ainda mais o amor do casal. Saiba mais em TVI Player